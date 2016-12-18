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    Спаллетти: «Ювентус» был сильнее в индивидуальных дуэлях, да и в целом доказал свою силу»

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился эмоциями от матча с «Ювентусом» (0:1), который состоялся в рамках 17-го тура чемпионата Италии. По словам специалиста, он крайне недоволен началом встречи.

    «После не совсем удачного начала нам удалось вернуться в игру, однако так и не забили. Несмотря на финальную осаду соперника, «Рома» все же уступила, тем самым усложнив себе задачу. «Ювентус» был сильнее в индивидуальных дуэлях, да и в целом доказал свою силу. Я всегда твержу своим футболистам, что на поле необходимо доказывать себя, а не заявлять о своих амбициях. Сегодня именно «Ювентус» доказал себя.

    Мне понравился второй тайм, когда мы буквально были привязаны к игрокам соперника и высоко прессинговали. Но мы это сделали только после того, как соперник повел. Надо было делать то же самое и в первые 10 минут, когда «Ювентус» показал свою силу и физическую готовность», – сказал он.

    Источник: Football Italia

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    18.12.2016 06:49
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