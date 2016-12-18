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    Лига 1. «Монпелье» разгромило «Бордо», «Тулуза» и «Нанси» сыграли вничью

    В рамках 18-го тура Лиги 1 «Монпелье» крупно переиграл «Бордо», которое заканчивало матч вдесятером после удаления Жереми Менеза. «Тулуза» смогла уйти от поражения в матче с «Нанси» благодаря голу Кристофера Жульена. «Лорьян» обыграл «Сент-Этьен», а «Ренн» на своем поле уступил «Бастии».

    Франция. Лига 1. 18-й тур

    Лорьян – Сент-Этьен – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Филиппото, 39; 2:0 – Дабо, 90; 2:1 – Пажо, 90.

    Монпелье – Бордо – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ласн, 13; 2:0 – Сессеньон, 20; 3:0 – Мунье, 84; 4:0 – Силла, 90.

    Удаления: нет – Менез, 38.

    Тулуза – Нанси – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Беннассер, 33; 1:1 – Жульен, 85.

    Ренн – Бастия – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Кривелли, 59; 0:2 – Данич, 63; 1:2 – Сио, 71.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.12.2016 00:01
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