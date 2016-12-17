Моуринью: «Форма Ибрагимовича – это фантастика... Старикан»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу в рамках 17-го тура АПЛ над «Вест Бромвичем» (2:0), а также поделился мнением о форме форварда команды Златана Ибрагимовича в последних матчах.

«Это был хороший матч. Мы очень хорошо играли с «Кристал Пэлас», но сегодня было значительно лучше. Игра выдалась сложной. Конечно, должны были забивать второй гол значительно раньше, но хорошо, что это удалось тогда, когда удалось. Я очень счастлив.

Ибрагимович? Я все время говорю, что главное у него в голове. Приятно видеть, когда он получает удовольствие от игры. Его форма в 35 лет – это фантастика... Старикан», – сказал специалист.