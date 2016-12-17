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    Виллиан сообщил, что Оскар попрощался с командой

    Полузащитник «Челси» Виллиан сообщил, что его одноклубник Оскар попрощался с партнерами по команде и покинет лондонский клуб. Напомним, «Шанхай СИПГ» предложил Оскару контракт на 20 миллионов фунтов в год.

    «Оскар уже попрощался с нами. Он мой хороший друг и замечательный футболист. Я желаю ему и его семье всего наилучшего. Карьера футболиста может пролететь слишком быстро, когда поступают такие предложения, нужно подумать о своей семье. Нужно готовиться к моменту, когда ты закончишь играть», – сказал Виллиан.

    Источник: ESPN

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    17.12.2016 21:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +806

      тигрик 18 декабря 2016, 04:22

      думаю не плохон решение для всех сторон, все в плюсе

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 18 декабря 2016, 00:47

      Поехал зарабатывать !

      0
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      Рейтинг: +2548

      Челнинец 18 декабря 2016, 00:46

      засиделся в Челси все хуже и хуже стал играть, нужно было уходить, но не в КИТАЙ, куда ты парень!!!!!!

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      Рейтинг: +274

      Berikosha 17 декабря 2016, 22:46

      Оскар рано еще заканчивать, талант и мастерство все есть

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