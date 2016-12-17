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    Ботвиньев: «Когда заработал 100 долларов, мама сказала: «Отнеси эти деньги обратно»

    Бывший голкипер «Томи», «Кубани» и «Краснодара» Алексей Ботвиньев поделился воспоминаниями о реакции родителей на свою первую зарплату. По словам Ботвиньева, его мама не могла поверить в количество заработанных им денег.

    – В детстве часто в Москву ездили?

    – В 16 лет решил попробовать себя в московской команде, поехал в школу «Динамо», меня взяли, но не на первую роль. Там были ребята уже из сборных, но мне все равно очень хотелось приехать. Мы тогда были чемпионами по области, но в «Динамо», глядя на то, что умеют мои сверстники, я понял, что еще сам ничего не умею. Меня хватило месяца на три – тренировки пять раз в неделю. А потом я понял, что нужно играть, а не просто тренироваться.

    – Первую зарплату помните?

    – В 90-е родители не получали зарплату по пять-шесть месяцев. Когда я в первый раз принес сумму, равную ста долларам, – а у меня родители сами зарабатывали в районе 50 долларов с большими задержками, – у мамы была неадекватная реакция: «Отнеси эти деньги обратно». Не могла поверить, что столько можно заработать.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    17.12.2016 21:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2269

      dyema 18 декабря 2016, 11:21

      Реально в те времена зарплата на заводах была 50-70 доллариев в месяц, да и с задежрками по 3-4 месяца и сотка бакинских для многих было решением проблем на пару месяцев........

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      Рейтинг: +2655

      swot1205 17 декабря 2016, 22:25

      это сейчас можно пинать мяч мимо ворот и получать по 2-5 лиямов зелени-Я РУССКИЙ ИГРОЧИШКА.... давайте мне бабло

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 17 декабря 2016, 22:18

      Вот же были адекватные зарплаты для футболистов

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