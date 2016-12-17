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    Казаков: «Никто не притягивал к себе столько людей на ВГТРК, сколько собрал Каррера»

    Спортивный журналист Илья Казаков рассказал, как записывал программу при участии главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. По его словам, никто не притягивал на ВГТРК к себе столько людей, сколько удалось собрать итальянскому специалисту.

    «Я спросил его о телепрограммах – о футбольных, разумеется. Что он смотрит в Италии, что смотрит здесь? И услышал: только трансляции. Что даже интервью не вызывают в нем большого интереса. Попытка задуматься, чем это вызвано, не принесла ответа.

    Самодостаточностью? Дефицитом времени? Или нежеланием видеть что-то еще кроме футбола в чистом виде, нежеланием ломать свой собственный взгляд на матчи?

    Карреру заметили. Еще пять минут назад мимо него шли люди, не обращая на итальянца никакого внимания, а сейчас все изменилось. Народ начал стекаться к нашему столику, но я всех отгонял, прося прийти после записи программы к студии. Потом, когда мы вышли оттуда, в коридоре стояла толпа, которую я прежде на ВГТРК никогда не видел. Хотя приходили на эфир и главные тренеры сборной, и звезды-игроки. Но никто из них не притягивал к себе такого количества людей», – сказал Казаков.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    17.12.2016 20:37
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 декабря 2016, 06:39

      И это наш ТРЕНЕР.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 декабря 2016, 06:37

      Ничего удивительного. Каррера не просто поставил игру ещё недавно "весёлой команде" и дал результат, но и ведёт себя достойно, не скулит по поводу судейства, при неудаче берёт ответственность на себя, не даёт никаких обещаний, а лишь говорит о том, что нужно работать и работать, чтобы побеждать! Много вы таких тренеров у нас видели? Сомневаюсь...

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