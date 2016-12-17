Клопп назвал себя самым терпеливым человеком в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о травме полузащитника красных Филиппе Коутиньо, который получил повреждение связок в конце ноября. По словам специалиста, он не будет торопиться с возвращением лидера команды в строй.

«Не имею понятия, когда Коутиньо вернется в строй. Никогда не стал бы торопить футболиста с возвращением после травмы. Я вообще самый терпеливый человек в «Ливерпуле». Вечно приходится ждать кого-то... Но торопить события нельзя. Было бы здорово, если бы он смог помочь нам в матче против «Манчестер Сити». На данный момент ему намного лучше, он ходит без костылей», – сказал Клопп.