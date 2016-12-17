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    «Манчестер Юнайтед» и «Челси» готовы заплатить 40 миллионов за полузащитника «Монако»

    Полузащитник «Монако» Тьему Бакайоко может продолжить карьеру в чемпионате Англии. По информации источника, в услугах 22-летнего француза заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Отметим, что оба клуба готовы заплатить за футболиста 40 миллионов фунтов стерлингов.

    Действующий контракт между Бакайоко и «Монако» рассчитан до конца июня 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за французский клуб в Лиге 1 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.

    Источник: Goal.com

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    17.12.2016 16:01
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