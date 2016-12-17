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    Эмери: «Верратти – важная часть командного механизма «ПСЖ»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери подчеркнул важность для команды хавбека Марко Верратти. Ранее появилась информация, что итальянец заинтересовал «Баварию» и «Челси».

    «Верратти – важный элемент нашего командного механизма. Его вклад в игру «ПСЖ» трудно переоценить, он обладает очень разнообразным подбором футбольных качеств. Похожих на него игроков не так много вы мире. Он невероятно важен для «ПСЖ». Марко всегда играет с душой.

    Любому специалисту работать с ним легко и приятно. Он хочет выходить на поле ежедневно и всегда говорит, что готов играть», – сказал Эмери.

    Источник: Goal.com

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    17.12.2016 13:16
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