Защитник «Шапекоэнсе», выживший в катастрофе, выписан из больницы

Красава. Даже не представляю, как ему тяжело. Но, главное чтобы выздоровел и постарался по-максимуму психологически оклиматься от трагедии.
Защитник «Шапекоэнсе» Алан Рушел, оставшийся в живых после авиакатастрофы в Колумбии, выписан сегодня из больницы по прошествии 18-ти дней. Игрока пришли встретить члены семьи и друзья, один из которых – партнер по команде Хьоран, не попавший на злосчастный рейс.
Сообщается, что футболист чувствует себя лучше, дальнейшее восстановление продолжится дома. В воскресенье, 18 декабря, Рушел должен дать пресс-конференцию на домашнем стадионе клуба – «Конда Арена».
Está aí, uma das cenas mais emocionantes que já vi: Alan Ruschel deixa o hospital, levanta e vai para casa. #gechape pic.twitter.com/KRBJ8wytNE— Alexandre Lozetti (@Ale_Lozetti) 16 декабря 2016 г.