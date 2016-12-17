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    Защитник «Шапекоэнсе», выживший в катастрофе, выписан из больницы

    Защитник «Шапекоэнсе» Алан Рушел, оставшийся в живых после авиакатастрофы в Колумбии, выписан сегодня из больницы по прошествии 18-ти дней. Игрока пришли встретить члены семьи и друзья, один из которых – партнер по команде Хьоран, не попавший на злосчастный рейс.

    Сообщается, что футболист чувствует себя лучше, дальнейшее восстановление продолжится дома. В воскресенье, 18 декабря, Рушел должен дать пресс-конференцию на домашнем стадионе клуба – «Конда Арена».

    Источник: Daily Mail

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    17.12.2016 12:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 декабря 2016, 17:39

      Красава. Даже не представляю, как ему тяжело. Но, главное чтобы выздоровел и постарался по-максимуму психологически оклиматься от трагедии.

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 17 декабря 2016, 14:16

      Здоровья !!

      5
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      Рейтинг: +36

      veselyi87 17 декабря 2016, 13:27

      Молодчик, Здоровья ему!!!!!

      7
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