Хохлов: «Думал, первое место «Спартака» – явление временное. Оказалось, что все серьезно»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов отметил, что удивлен лидерству «Спартака» в текущем сезоне. При этом специалист считает необходимым укрепить состав команды.

«Честно могу сказать: такой прыти от красно-белых не ожидал. Думал, что первое место «Спартака» – явление временное. До какого-то тура был готов спорить, что спартаковские победы – дело случая. Оказалось, что все не так, все серьезно. Если прямо говорить, то «Спартак» лидирует по делу. Его стабильная игра, дерзость – откровение для меня

Каррера не раз говорил, что ему и команде нужны новые люди, требуется усиление. Если мы говорим «надо усилить состав», значит в нем есть слабые места», – заявил Хохлов.