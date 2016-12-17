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  • Хохлов: «Думал, первое место «Спартака» – явление временное. Оказалось, что все серьезно»

Хохлов: «Думал, первое место «Спартака» – явление временное. Оказалось, что все серьезно»

17 декабря 2016, 10:43
18

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов отметил, что удивлен лидерству «Спартака» в текущем сезоне. При этом специалист считает необходимым укрепить состав команды.

«Честно могу сказать: такой прыти от красно-белых не ожидал. Думал, что первое место «Спартака» – явление временное. До какого-то тура был готов спорить, что спартаковские победы – дело случая. Оказалось, что все не так, все серьезно. Если прямо говорить, то «Спартак» лидирует по делу. Его стабильная игра, дерзость – откровение для меня

Каррера не раз говорил, что ему и команде нужны новые люди, требуется усиление. Если мы говорим «надо усилить состав», значит в нем есть слабые места», – заявил Хохлов.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Спартак Хохлов Дмитрий
Комментарии (18)
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Gullit 76
1481962364
Пока итальянский стиль отлично работает.Как быстро все забыли про спартаковский!А столько лет кричали об этом.Результат решает всё.
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shinnik
1481962512
пятьдесят оттенков красно-белого.. и только.. рано ещё.
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VVM1964
1481963844
ЭТО ДАЖЕ СЕРЬЕЗНЕЕ ЧЕМ ТЫ ДУМАЕШЬ .
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Sergej-74
1481963951
вся борьба впереди
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MAE
1481964793
30 тур все покажет
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alexis02lion
1481966989
Удивились многие. Всё и правда пока по делу. Но это пока играть ещё много. Трансферное окно длинное, так что не только на поле, но и в этой борьбе многое решится. Пока Зенит впереди, но все затаились. Рубин явно что-то замышляет, так как шансы на Европу у них таки есть. Что в голове у Рамзана не знает сейчас даже он сам. Так что посмотрим кто как усилится или ослабнет, как новички впишутся и как это в итоге на результат повлияет. Если Спартак возьмёт в основу максимум 3 игроков, а остальных для расширения скамейки то такой ход может продолжить.
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multiscan
1481968783
Предлагаю досрочно объявить "Спартак" чемпионом! Хохлов - величайший из провидцев, Ванга в брюках!
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swot1205
1481972420
Спартаку уже пора что-то показать, а то одно название "Спартак чемпион". Удачи команда
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SPACE TRUCKIN
1481975984
хохлов ,в общем-то по делу говорит....усилятся если зимой и Каррера подготовит правильно команду к весне... уверенность есть,что СПАРТАК не отпустит хватку...игра с КС не показатель-там все были убитые какие-то...зима,декабрь-со всеми случается...не факт,что Реал тогда выиграл бы в Самаре...))
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Диктор
1481976766
Думаю что это удивление для многих-но какое же оно приятное.
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