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    САS отклонил иск «Реала» к «Бенфике» по переходу Гарая в «Зенит»

    Спортивный арбитражный суд Лозанны (САS) отказал «Бенфике» в удовлетворении иска к «Реалу» по поводу перехода защитника Эсекьеля Гарая в «Зенит».

    Поводом для этого разбирательства стала сумма трансфера игрока из португальского клуба в российский – 6 миллионов евро. Президент «Реала» Флорентино Перес посчитал эту сумму подозрительной, потому что «Бенфика» якобы имела предложение от «Баварии» в размере 15 миллионов.

    В суде португальцы сумели подтвердить истинность продажи Гарая за шесть миллионов. Таким образом, «Реал» получил 3 миллиона евро от этой сделки.

    Источник: A Bola

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    16.12.2016 22:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15

      Garfild 44 17 декабря 2016, 06:14

      !!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 17 декабря 2016, 00:03

      Да-да

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      luke-c1 16 декабря 2016, 23:50

      В заголовке написано иск Реала к Бенфике. В самой статье написано, что суд отказал Бенфике в иске к Реалу. По содержанию статьи, все же, Реал подавал иск к Бенфике.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 16 декабря 2016, 23:10

      Ну и жмот.

      2
      Ответить
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