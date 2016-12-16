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    «Кубань» не нашла спонсора и может лишиться ряда игроков

    «Кубань» по-прежнему не нашла генерального спонсора, чтобы погасить долги по зарплатам футболистов. Сообщается, что многие игроки могут покинуть клуб.

    По информации источника, ряд футболистов не получали заработной платы уже на протяжении четырех–пяти месяцев и намерены обратиться с заявлениями в палату по разрешению споров РФС.

    Отмечается, что требования футболистов с высокой вероятностью будут удовлетворены, после чего они смогут уйти из «Кубани» в статусе свободных агентов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2016 21:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8

      слуцкер 17 декабря 2016, 13:21

      прям как томь и анжи

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 17 декабря 2016, 02:37

      Процесс идёт полным ходом-в ФНЛ будут играть российские футболисты с адекватными гонорарами.Не это ли повод для них , расти и развиваться?

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 декабря 2016, 23:35

      Видимо в Краснодаре хотят оставить один клуб...жаль,ведь ФК Кубань по нашим меркам клуб старинный))

      0
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      Рейтинг: +11488

      alp 16 декабря 2016, 22:35

      Херово.

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 16 декабря 2016, 22:00

      Добро пожаловать во второй дивизион. Вообще не жаль, с их-то руководством. У Краснодара уже есть нормальный клуб.

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > карасевщина 16 декабря 2016, 23:28

      А я смотрю ты болеешь за говно-клуб с большой традицией и историей ФК Краснодар? Твоему недоразумению по футбольным меркам всего лет так пшик. Не более. Так что по умерь свой пыл, а то постигнет его судьба ФК Москва.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 декабря 2016, 21:44

      Пятый пошел?

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      Рейтинг: +320

      T 72 16 декабря 2016, 21:36

      Жаль

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