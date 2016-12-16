Конте: «Китайский рынок опасен для всех»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал ситуацию с возможным переходом полузащитника Оскара в китайский клуб «Шанхай СИПГ». Напомним, сумма трансфера может составить 60 миллионов фунтов, а зарплата игрока в новой команде – 18 миллионов в год.

«Когда возникают такие невероятные ситуации, с этим очень тяжело совладать. Я привык принимать решения совместно с клубом, вместе разбираться со странными ситуациями, какими-то огромными предложениями», – сказал Конте.

Также специалист ответил на вопрос о том, просил ли он у клуба гарантировать возможность потратить на команду вырученные с продажи Оскара деньги.

«Да, я всегда говорю с клубом, с руководством, объясняю свое мнение по каждой ситуации. Когда ты в клубе, то это нормально пытаться принять наилучшее решение. Такие ситуации удивляют. Очень сложно решить проблему наилучшим способом.

Китайский рынок опасен для всех. Для всех команд в мире, а не только для «Челси», – сказал Конте.