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    Эрнани: «Луческу принимал участие в моем переходе, мы давно с ним поддерживаем контакт»

    Новичок «Зенита» Эрнани поделился эмоциями после подписания контракта с петербургским клубом. По словам футболиста, главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу принимал непосредственное участие в его переходе.

    «Перейти в такой клуб — это была моя мечта, и сейчас она осуществилась. Теперь моя главная задача проделать хорошую работу и помочь моим новым партнерам по команде. Луческу, конечно, принимал участие в моем переходе, мы давно с ним поддерживаем контакт. Знаю, что он следил за моей игрой. Сейчас, повторюсь, я надеюсь начать как можно быстрее помогать тренеру и новой команде.

    В этом году я хорошо себя проявил в «Атлетико Паранаэнсе», забив достаточно много голов. Особенно мне удаются удары с дальних дистанций.

    Мы один раз играли против Жулиано в Бразилии, когда он выступал за «Гремио». Лично мы не знакомы. Но я знаю, что Жулиано родом из города, где я сейчас играл, — Куритибы. Думаю, когда мы познакомимся, я смогу многое от него узнать про «Зенит» и Санкт-Петербург.

    Под каким номером хочу играть, учитывая, что 23-й занят? Пока не знаю, так как не в курсе, какие номера в «Зените» свободны. Но мне хотелось бы взять 16-й.

    В условиях холода мне никогда не приходилось жить, хотя пару раз играть при низкой температуре мне довелось. В любом случае мне нужно будет адаптироваться в том числе и к климатическим условиям, чтобы быстрее начать помогать «Зениту», — рассказал Эрнани.

    Источник: ФК «Зенит»

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    16.12.2016 13:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 16 декабря 2016, 18:56

      "Мистер" умеет работать с молодыми бразильцами.Удачи Эрнани в новой стране!

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      Рейтинг: +592

      spaike 16 декабря 2016, 17:26

      Удачи. Надеюсь заиграешь.

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > spaike 16 декабря 2016, 18:03

      У Луческу точно заиграет...

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 декабря 2016, 17:21

      Очень надеюсь что он станет хорошим усилением!Удачи!!!!!!

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      Рейтинг: +431

      Dimon013 16 декабря 2016, 15:31

      Удачи!

      1
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      Рейтинг: +800

      forward33 16 декабря 2016, 14:30

      Понятно, что трансферы бразильцев инициатива Луческу, он отлично знает это рынок))

      1
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      Рейтинг: +57

      витёчек 16 декабря 2016, 14:10

      фигово о него с мечтой

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 16 декабря 2016, 13:43

      Молодец
      Старайся теперь хорошо)

      -1
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