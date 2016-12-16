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Селюк: «Траоре хотел играть вместе с ЦСКА в Лиге чемпионов»

16 декабря 2016, 11:10
7

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова генерального директора ЦСКА Романа Бабаева относительно того, что в клубе ждали большего от Ласина Траоре.

«Его просто неправильно интерпретировали. Уверен, он не имел этого в виду. Если бы Бабаев так реально высказался, у него бы были проблемы с Гинером. Потому что после таких слов, при разрыве контракта, ЦСКА вынужден бы был заплатить всю сумму до его окончания. То есть Бабаев ударил бы по бюджету своего же клуба. Не думаю, что он настолько глуп.

Наоборот, я специально веду переговоры с клубом, покупающим Траоре, чтобы они закрыли эту сумму, заплатили за ЦСКА. Кстати, Ласина переходит в ту самую команду, от предложения которой отказался до переезда в Москву. А все потому что он хотел играть вместе с ЦСКА в Лиге чемпионов.

Да, к Траоре серьезный интерес в Европе, и не только в ней. В 2015 году Дан Петреску, работая в китайском «Цзянсу Сайнти», сразу сказал руководству: «Купите мне Траоре. Он станет лучшим бомбардиром чемпионата». Видите, как Дан ценит Ласина. Просто сам Траоре не хочет переезжать в Китай. У него есть амбиции играть, здорово играть в классном европейском клубе», – рассказал Селюк.

В текущем сезоне Траоре провел в составе ЦСКА в Премьер-лиге 14 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами, заработал одно предупреждение. В Лиге чемпионов он шесть раз выходил на поле, записав гол и результативную передачу на свой счет.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Траоре Ласина Петреску Дан Бабаев Роман Гинер Евгений
Комментарии (7)
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Li_KiM_JuuS
1481877246
Грамотно этот лесоруб продаёт свои брёвна.
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mig28
1481880160
Если бы бегал, забивал...то, возможно, играл бы в ЛЧ! Ну или на край в ЛЕ.
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vladimir-7
1481881577
В России реклама Л. Траоре со стороны его агента не требуется. Поэтому молча собирайте чемоданчик и домой.
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витёчек
1481886852
а чёш не играл?
Ответить
prtcs
1481888752
Большому кораблю, дальнего плавания.
Ответить
neofizer
1481891739
хотел..
Ответить
500/\500
1486749000
у ЦСКА гора упал с плеч.
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