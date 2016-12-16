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    Де Брюйне: «Гвардиола из тех, кто всегда стремится прогрессировать»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поддержал главного тренера команды Хосепа Гвардиолу, который в последнее время подвергается серьезной критике.

    «Всем ясно, что Гвардиола отличный тренер. Он из тех, кто постоянно хочет прогрессировать. Развивать себя, развивать игру команды.

    Думаю, всем нравится смотреть на наш футбол. Мы действуем слаженно, быстро. К тому же игровая модель Гвардиолы подразумевает постоянное давление на соперника», – приводит слова Де Брюйне Sky Sports.

    После 16 туров «Манчестер Сити» идет на четвертой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание от лидирующего «Челси» составляет семь очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2016 09:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +800

      forward33 16 декабря 2016, 14:34

      Скорее: «Гвардиола из тех, кто всегда стремится экспериментировать»

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 16 декабря 2016, 10:19

      Да

      0
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    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 16 декабря 2016, 10:00

      Кевин,вроде бы тебе не стоило так,без мыло...

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