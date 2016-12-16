Ибрагимович избежал наказания за удар локтем соперника

вообще нужно смотреть видео а не стоп кадр, там видно что ибра бежит и размахивает руками как ласточка пытаясь взлететь=) а кабай крашеный подбегает в это время и получает по лицу. Хотя да, во время матча судья жёлтую должен был всё таки дать, но не более
Футбольная ассоциация Англии не увидела злого умысла в столкновении форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича с соперником в прошедшем матче против «Кристал Пэлас» (2:1). Шведский легионер в одном из эпизодов в борьбе ударил локтем полузащитника лондонцев Йоана Кабая.
После ознакомления с эпизодом на видеоповторе независимая комиссия из трех бывших арбитров вынесла решение, в котором говорится, что в действиях Ибрагимовича не было агрессивного поведения.