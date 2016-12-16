Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ибрагимович избежал наказания за удар локтем соперника

    Футбольная ассоциация Англии не увидела злого умысла в столкновении форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича с соперником в прошедшем матче против «Кристал Пэлас» (2:1). Шведский легионер в одном из эпизодов в борьбе ударил локтем полузащитника лондонцев Йоана Кабая.

    После ознакомления с эпизодом на видеоповторе независимая комиссия из трех бывших арбитров вынесла решение, в котором говорится, что в действиях Ибрагимовича не было агрессивного поведения.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.12.2016 08:10
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +64

      Dazdraper 16 декабря 2016, 20:43

      вообще нужно смотреть видео а не стоп кадр, там видно что ибра бежит и размахивает руками как ласточка пытаясь взлететь=) а кабай крашеный подбегает в это время и получает по лицу. Хотя да, во время матча судья жёлтую должен был всё таки дать, но не более

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 16 декабря 2016, 12:02

      Какие-то меры должны были принять. все равно!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 16 декабря 2016, 10:56

      странно, хотя бы жёлтую обязан был судья дать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 16 декабря 2016, 09:17

      Просто вмазал и всё!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 16 декабря 2016, 09:08

      тогда за что наказали Агуэро? как и у нас Гарсии дали 4 матча, а Вернблуну 1, Промеса вообще даже не упомянули

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1970

      Romio-xxx > Garrincha58 16 декабря 2016, 11:46

      Агуэро со психу от безисходности въехал шипами в незащищенную часть ноги.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 