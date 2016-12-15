«Вест Хэм» хочет включить Марсьяля в сделку по переходу Пайета в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести полузащитника «Вест Хэма» Димитри Пайета, и ради этого трансфера манкунианцам придется расстаться с одним из своих игроков.

Сообщается, что лондонцы готовы пойти на эту сделку, однако требуют, чтобы в нее был включен нападающий команды Моуринью Антони Марсьяль.

Напомним, Марсьяль перешел в «МЮ» из «Монако» летом 2015 года. Сообщалось, что сумма трансфера составляла 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за клуб 16 матчей, забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

Пайет в составе «Вест Хэма» сыграл 17 встреч, отметился тремя точными ударами и семью голевыми пасами. Его стоимость Transfermarkt оценивает в 30 миллионов евро.