Месси и Антонелла Ракуццо планируют свадьбу в Росарио

Я думал они уже женаты... Чего тянуть-то столько было?
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и его подруга Антонелла Рокуццо собираются пожениться.
Точная дата свадьбы неизвестна, однако источник сообщает, что пара собирается провести церемонию в аргентинском городе Росарио, который является родным для них обоих.
Месси и Ракуццо познакомились в детстве в Росарио и начали встречаться в 2000 году, когда футболист подписал контракт с «Барселоной».
Сейчас пара воспитывает двоих детей – четырехлетнего Тьяго и годовалого Матео.