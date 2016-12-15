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    Месси и Антонелла Ракуццо планируют свадьбу в Росарио

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и его подруга Антонелла Рокуццо собираются пожениться.

    Точная дата свадьбы неизвестна, однако источник сообщает, что пара собирается провести церемонию в аргентинском городе Росарио, который является родным для них обоих.

    Месси и Ракуццо познакомились в детстве в Росарио и начали встречаться в 2000 году, когда футболист подписал контракт с «Барселоной».

    Сейчас пара воспитывает двоих детей – четырехлетнего Тьяго и годовалого Матео.

    Источник: Sport.es

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    15.12.2016 22:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 декабря 2016, 23:00

      Я думал они уже женаты... Чего тянуть-то столько было?

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