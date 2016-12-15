Месси и Антонелла Ракуццо планируют свадьбу в Росарио

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и его подруга Антонелла Рокуццо собираются пожениться.

Точная дата свадьбы неизвестна, однако источник сообщает, что пара собирается провести церемонию в аргентинском городе Росарио, который является родным для них обоих.

Месси и Ракуццо познакомились в детстве в Росарио и начали встречаться в 2000 году, когда футболист подписал контракт с «Барселоной».

Сейчас пара воспитывает двоих детей – четырехлетнего Тьяго и годовалого Матео.