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    Де Брюйне: «Мне нравится наш футбол. Думаю, людям приятно наблюдать за ним»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился мнением об игре команды после прихода в клуб главного тренера Хосепа Гвардиолы.

    «Я получаю удовольствие от того, как мы играем. Думаю, наш футбол хорош и людям нравится наблюдать за нашей игрой. Это хорошо.

    Мы очень быстро возвращаем мяч после потерь, а это действительно важно. Над этим нужно работать всей командой. Невозможно прессинговать в одиночку. Ты должен знать, где тебе находиться, и должен координировать свои действия со всей командой. Очевидно, этого сложно добиться, если кто-то ошибется, но сейчас все справляются со своей работой», – сказал Де Брюйне.

    В нынешнем сезоне бельгиец провел за свой клуб 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал 11 результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    15.12.2016 22:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      K1slo 16 декабря 2016, 01:22

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