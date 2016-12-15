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  • «Зенит» готов заплатить за Эрнани 8 миллионов, «Атлетико Паранаэнсе» хочет получить 10

«Зенит» готов заплатить за Эрнани 8 миллионов, «Атлетико Паранаэнсе» хочет получить 10

15 декабря 2016, 19:30
22

Агент полузащитника «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани Ролима Кармо рассказал о подробностях переговоров насчет трансфера своего клиента в «Зенит», которые затянулись из-за несогласия сторон по финансовым вопросам.

«Атлетико Паранаэнсе» хочет 10 миллионов евро за Эрнани, «Зенит» настаивает на 8 миллионах», – сказал Кармо.

Источник отмечает, что переговоры продолжаются, договоренность между «Зенитом» и самим Эрнани уже достигнута, игрок прошел медицинское обследование.

Ранее агент футболиста заявлял, что сделка состоится в четверг, а сумма перехода составит 8 миллионов евро.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Атлетико Паранаэнсе Зенит
Комментарии (22)
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Chernyi Lis
1481819839
если хочет 10 то цена ему 5..это обманчивый дикий запад..
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бочаров
1481820036
просите больше Миллер отдаст,стадик уже построили денег ещё попросят у сограждан
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Sanches 1204
1481820562
Договорятся)
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Бриг
1481826801
Я бы послал. Таких много.
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TRELL
1481828252
Витсель-это гений в футбольном смысле слова. Он входит в 10 лучших полузащитников своего амплуа. А Эрнани?! Какая замена? На вырост если только. Спорный трансфер,Луческу виднее,конечно! Все-таки склоняюсь к нашей молодежке...
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h3LL1k
1481829239
Витселя в ювентус за 6 его никто и не знал за 8 ммм Газпрому по ...............
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Фан666
1481829825
Витселя, которого вся Европа знает, значит 6 продают, а малоизвестного бразильца за 8 покупают. Бизнес по-русски
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Вомбат
1481829849
Пусть берут. Будет конкурировать с Юсуповым за право выхода на замену.
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Garrincha58
1481833235
надоело уже читать про все это на кой хрен этот шлак покупать и таких эрнаников в России немерено
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MURAD F. A.
1481838559
для миллера раз плюнт
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