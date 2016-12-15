«Зенит» готов заплатить за Эрнани 8 миллионов, «Атлетико Паранаэнсе» хочет получить 10

Агент полузащитника «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани Ролима Кармо рассказал о подробностях переговоров насчет трансфера своего клиента в «Зенит», которые затянулись из-за несогласия сторон по финансовым вопросам.

«Атлетико Паранаэнсе» хочет 10 миллионов евро за Эрнани, «Зенит» настаивает на 8 миллионах», – сказал Кармо.

Источник отмечает, что переговоры продолжаются, договоренность между «Зенитом» и самим Эрнани уже достигнута, игрок прошел медицинское обследование.

Ранее агент футболиста заявлял, что сделка состоится в четверг, а сумма перехода составит 8 миллионов евро.