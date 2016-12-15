Буффон: «Вероятность продолжения карьеры после ЧМ-2018 – призрачная»

Вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон подтвердил, что сезон-2017/18 станет, скорее всего, последним в его игровой карьере.

«Скажем так, идея именно такова, и я довольно уверен в этом. Существует лишь призрачная возможность того, что я проведу еще один сезон. Только я и президент клуба знаем, в чем она заключается, однако это вряд ли произойдет», – сказал Буффон.

Напомним, голкипер перешел в «Ювентус» из «Пармы» в 2001 году и с тех пор провел более 450 матчей в Серии А за туринский клуб. В сборной Буффон выступает с 1997 года.