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  • Селюк: «Траоре на 99% покидает ЦСКА. Я являюсь инициатором его ухода»

Селюк: «Траоре на 99% покидает ЦСКА. Я являюсь инициатором его ухода»

15 декабря 2016, 18:52
31

Футбольный агент Дмитрий Селюк подтвердил скорый уход из ЦСКА своего клиента Ласина Траоре. Футболист намерен продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатах.

«Траоре покидает ЦСКА на 99 процентов. Осталось уладить формальности. Он продолжит карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов. Кто вам сказал, что инициатива расстаться с Траоре вообще исходила от ЦСКА? Она, вообще-то, исходила от меня. Никто из ЦСКА мне не говорил: «Дмитрий, Траоре нам не нужен». Просто я сам вижу, что человеку пора сменить клуб. Так что это я пришел к руководителям армейцев и сказал, что надо искать варианты», – заявил Селюк.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Траоре Ласина
Комментарии (31)
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Taps
1481817848
Прощай бестолковый негр ...
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Semargl18
1481819749
Главное чтоб вместо бревна не было пустоты .. если есть замена ему то на...зачем он нужен..
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ДяДь ПашА
1481820805
Селюк ты. И траоре гавно ,не один болельщик коней не дастроится даже наоборот обрадуется
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Cant Stop
1481824297
После Траоре у Селюка ни 1 футболиста брать нельзя, он похож на продавца просрочеными таварами,который дату выпуска поравляет чтоб впарить!
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DonBombardir
1481826800
Вероятно - это лучший трансфер зимы ЦСКА. Слава Богу этот ползун не будет занимать чьё то место в основе славного армейского клуба! Надеюсь молодёжь себя покажет.
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товрос
1481827165
СЕЛЮК:ТРАОРЕ на 99% бревно
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filosof sparty
1481830285
Уберите это полено из РФПЛ наконец!, даже слышать о нем противно
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regbiN
1481830781
Болобол селюк
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real1806
1481832896
Селюк иди в жопу с бревном и непоявляйся тут.харош хрень нести.незасоряй новости утырь!
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_CSKA_Forever
1481834474
Столько раз,болея за свою команду,я не когда не произносил:"это пиз...ц",когда мяч доставался этому бревну...
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