Селюк: «Траоре на 99% покидает ЦСКА. Я являюсь инициатором его ухода»

Футбольный агент Дмитрий Селюк подтвердил скорый уход из ЦСКА своего клиента Ласина Траоре. Футболист намерен продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатах.

«Траоре покидает ЦСКА на 99 процентов. Осталось уладить формальности. Он продолжит карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов. Кто вам сказал, что инициатива расстаться с Траоре вообще исходила от ЦСКА? Она, вообще-то, исходила от меня. Никто из ЦСКА мне не говорил: «Дмитрий, Траоре нам не нужен». Просто я сам вижу, что человеку пора сменить клуб. Так что это я пришел к руководителям армейцев и сказал, что надо искать варианты», – заявил Селюк.