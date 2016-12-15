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    Мостовой: «Платить 22,5 миллиона за Луана для «Спартака» неразумно»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о заинтересованности красно-белых в форварде «Гремио» Луана. По мнению ветерана, клубу не стоит тратить огромные средства на покупку игрока.

    «Для нашего чемпионата это большие деньги. Наверняка, это завышенная цена. Не секрет, что на таких трансферах многие, причастные к ним люди, зарабатывают. Поверьте мне. Можно было бы найти нападающего и за намного меньшие деньги.

    Другое дело, что для многих клубов нужен сиюминутный результат. Это неразумно, конечно, для нашего футбола. Тем более сейчас, во время кризиса. Из-за отсутствия денег многие команды распадаются, не платят спортсменам», – приводит слова Мостового НСН.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.12.2016 17:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 16 декабря 2016, 00:13

      Замерзнету нас в России

      0
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      Рейтинг: +130

      Бульба 15 декабря 2016, 22:12

      Лучше и дешевле Фалькао купить)

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 декабря 2016, 19:28

      По-моему не дело Мостового рассуждать об этом вовсе... Если хотим расти, подобные статусные трансферы просто необходимы, как для развития и роста команды, так и для имиджа клуба на мировой арене. К тому же Луан, входит в топ-3 бразильских талантов и является звездой чемпионата. К слову в топ-3 просто так люди в бразилии не попадают... В своё время примерно также котировались Неймар, Коутиньо, Маркиньос и т.д. Сейчас этих ребят никто и близко даже за 30-ку не отдаст...

      1
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      Рейтинг: +191

      bafor 15 декабря 2016, 19:19

      Приходится платить. РПЛ не такая топовая лига.

      0
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      Рейтинг: +57

      витёчек 15 декабря 2016, 18:53

      неразумно тебе микрофон давать

      1
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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ 15 декабря 2016, 18:23

      Зато комментировать утки это разумно ;)

      2
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 15 декабря 2016, 18:04

      Ну давай, Мостовой, попробуй найти нам хорошего нападающего за маленькую сумму! Сам ведь прекрасно знаешь , что не хотят к нам в страну ехать хорошие игроки. Только за большие деньги. А просто так языком балаболить - не мешки ворочать!

      2
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 15 декабря 2016, 17:50

      Да не будет Спартак столько денег платить чем он лучше промеса что почти в два раза дороже ?!?

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Daxa 09 15 декабря 2016, 18:24

      Промес вообще то в 35 оценивается и такие деньги за него готовы платить

      3
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