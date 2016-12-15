Мостовой: «Платить 22,5 миллиона за Луана для «Спартака» неразумно»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о заинтересованности красно-белых в форварде «Гремио» Луана. По мнению ветерана, клубу не стоит тратить огромные средства на покупку игрока.

«Для нашего чемпионата это большие деньги. Наверняка, это завышенная цена. Не секрет, что на таких трансферах многие, причастные к ним люди, зарабатывают. Поверьте мне. Можно было бы найти нападающего и за намного меньшие деньги.

Другое дело, что для многих клубов нужен сиюминутный результат. Это неразумно, конечно, для нашего футбола. Тем более сейчас, во время кризиса. Из-за отсутствия денег многие команды распадаются, не платят спортсменам», – приводит слова Мостового НСН.