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  • Мостовой: «Платить 22,5 миллиона за Луана для «Спартака» неразумно»

Мостовой: «Платить 22,5 миллиона за Луана для «Спартака» неразумно»

15 декабря 2016, 17:40
9

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о заинтересованности красно-белых в форварде «Гремио» Луана. По мнению ветерана, клубу не стоит тратить огромные средства на покупку игрока.

«Для нашего чемпионата это большие деньги. Наверняка, это завышенная цена. Не секрет, что на таких трансферах многие, причастные к ним люди, зарабатывают. Поверьте мне. Можно было бы найти нападающего и за намного меньшие деньги.

Другое дело, что для многих клубов нужен сиюминутный результат. Это неразумно, конечно, для нашего футбола. Тем более сейчас, во время кризиса. Из-за отсутствия денег многие команды распадаются, не платят спортсменам», – приводит слова Мостового НСН.

Источник: Бомбардир.ру
Спартак Гремио Мостовой Александр
Комментарии (9)
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Daxa 09
1481813440
Да не будет Спартак столько денег платить чем он лучше промеса что почти в два раза дороже ?!?
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oyabun
1481814274
Ну давай, Мостовой, попробуй найти нам хорошего нападающего за маленькую сумму! Сам ведь прекрасно знаешь , что не хотят к нам в страну ехать хорошие игроки. Только за большие деньги. А просто так языком балаболить - не мешки ворочать!
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uBaH_
1481815433
Зато комментировать утки это разумно ;)
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витёчек
1481817214
неразумно тебе микрофон давать
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bafor
1481818749
Приходится платить. РПЛ не такая топовая лига.
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ivanthebest
1481819323
По-моему не дело Мостового рассуждать об этом вовсе... Если хотим расти, подобные статусные трансферы просто необходимы, как для развития и роста команды, так и для имиджа клуба на мировой арене. К тому же Луан, входит в топ-3 бразильских талантов и является звездой чемпионата. К слову в топ-3 просто так люди в бразилии не попадают... В своё время примерно также котировались Неймар, Коутиньо, Маркиньос и т.д. Сейчас этих ребят никто и близко даже за 30-ку не отдаст...
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Бульба
1481829165
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GeorgeXIII
1481836403
Замерзнету нас в России
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