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    Бонус за качественное судейство в РФПЛ составит 50 тысяч

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о сумме бонусов, которые могут начать получать отечественные арбитры за качественное судейство. Общая сумма премиальных будет зависеть от полученной оценки.

    «Мы хотим сделать конкурентоспособную модель футбольного арбитража на всех уровнях. Но, поскольку наиболее актуальной задачей является работа по судейству РФПЛ и ФНЛ, мы создаем единый блок, который будет называться «Высшая группа судей». В нее войдут арбитры категории PRO, PRO-2 и А. Они будут подразделены на подгруппы на основании качества их работы и перспективности. В зависимости от того, в какой из групп находится человек, он получит соответствующие назначения.

    Судьи категории А – наш своеобразный дубль, молодежный состав, по аналогии с клубным футболом. Принцип ротации между группами можно назвать очень простым – если судья получает в качестве оценки за работу на матчах две «двойки», он меняется местом с наиболее перспективным и подготовленным на данный момент рефери с категорией А. Эта модель будет способствовать повышению ответственности судей и здоровой конкуренции между ними. Также мы не забываем о материальной стороне дела и хотим поощрить судей, работающих в категории PRO. Это некая базовая сумма, 30 тысяч рублей, которую арбитр получает в виде ежемесячной выплаты, а также бонус порядка 50 тысяч рублей за качественно проведенный матч (оценка 8.2 балла и выше). При оценке менее 8.2 балла идет соответствующее уменьшение бонусной суммы – 75%, 50% и так далее. При отрицательной оценке арбитр не получает бонуса», – заявил Будогосский.

    Источник: РФС

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    15.12.2016 14:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2269

      dyema 15 декабря 2016, 18:53

      Условному токарю на заводе за качественную деталь платят зарплату, а бонусы только за переработку. За некачественную - снимут.
      А за что, судьям за их обязанность делать свою работу качественно платить бонусы???

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 декабря 2016, 16:34

      Всем бы за нормальную работу ещё 50 штук капало!Они ещё плачутся что им мало платят!Я в шоке,их надо как в фильме заставить копаться в моторе при минус 40.

      1
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      Рейтинг: +57

      витёчек 15 декабря 2016, 16:33

      теперь цска может забыть о пробитии пенальти

      -1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 15 декабря 2016, 16:28

      Доплата за «нужное» судейство наверняка много больше…

      1
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      Рейтинг: +2655

      swot1205 15 декабря 2016, 16:15

      Непонятно что хотят слелать

      0
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 15 декабря 2016, 15:31

      Как то скромно умалчивают, а какой же будет тогда штраф за "некачественное" судейство?

      1
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