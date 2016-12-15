Бонус за качественное судейство в РФПЛ составит 50 тысяч

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о сумме бонусов, которые могут начать получать отечественные арбитры за качественное судейство. Общая сумма премиальных будет зависеть от полученной оценки.

«Мы хотим сделать конкурентоспособную модель футбольного арбитража на всех уровнях. Но, поскольку наиболее актуальной задачей является работа по судейству РФПЛ и ФНЛ, мы создаем единый блок, который будет называться «Высшая группа судей». В нее войдут арбитры категории PRO, PRO-2 и А. Они будут подразделены на подгруппы на основании качества их работы и перспективности. В зависимости от того, в какой из групп находится человек, он получит соответствующие назначения.

Судьи категории А – наш своеобразный дубль, молодежный состав, по аналогии с клубным футболом. Принцип ротации между группами можно назвать очень простым – если судья получает в качестве оценки за работу на матчах две «двойки», он меняется местом с наиболее перспективным и подготовленным на данный момент рефери с категорией А. Эта модель будет способствовать повышению ответственности судей и здоровой конкуренции между ними. Также мы не забываем о материальной стороне дела и хотим поощрить судей, работающих в категории PRO. Это некая базовая сумма, 30 тысяч рублей, которую арбитр получает в виде ежемесячной выплаты, а также бонус порядка 50 тысяч рублей за качественно проведенный матч (оценка 8.2 балла и выше). При оценке менее 8.2 балла идет соответствующее уменьшение бонусной суммы – 75%, 50% и так далее. При отрицательной оценке арбитр не получает бонуса», – заявил Будогосский.