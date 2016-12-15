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Бонус за качественное судейство в РФПЛ составит 50 тысяч

15 декабря 2016, 14:58
8

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о сумме бонусов, которые могут начать получать отечественные арбитры за качественное судейство. Общая сумма премиальных будет зависеть от полученной оценки.

«Мы хотим сделать конкурентоспособную модель футбольного арбитража на всех уровнях. Но, поскольку наиболее актуальной задачей является работа по судейству РФПЛ и ФНЛ, мы создаем единый блок, который будет называться «Высшая группа судей». В нее войдут арбитры категории PRO, PRO-2 и А. Они будут подразделены на подгруппы на основании качества их работы и перспективности. В зависимости от того, в какой из групп находится человек, он получит соответствующие назначения.

Судьи категории А – наш своеобразный дубль, молодежный состав, по аналогии с клубным футболом. Принцип ротации между группами можно назвать очень простым – если судья получает в качестве оценки за работу на матчах две «двойки», он меняется местом с наиболее перспективным и подготовленным на данный момент рефери с категорией А. Эта модель будет способствовать повышению ответственности судей и здоровой конкуренции между ними. Также мы не забываем о материальной стороне дела и хотим поощрить судей, работающих в категории PRO. Это некая базовая сумма, 30 тысяч рублей, которую арбитр получает в виде ежемесячной выплаты, а также бонус порядка 50 тысяч рублей за качественно проведенный матч (оценка 8.2 балла и выше). При оценке менее 8.2 балла идет соответствующее уменьшение бонусной суммы – 75%, 50% и так далее. При отрицательной оценке арбитр не получает бонуса», – заявил Будогосский.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Будогосский Андрей
Комментарии (8)
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oyabun
1481805074
Как то скромно умалчивают, а какой же будет тогда штраф за "некачественное" судейство?
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swot1205
1481807710
Непонятно что хотят слелать
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filosof sparty
1481808539
Доплата за «нужное» судейство наверняка много больше…
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витёчек
1481808789
теперь цска может забыть о пробитии пенальти
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Gullit 76
1481808857
Всем бы за нормальную работу ещё 50 штук капало!Они ещё плачутся что им мало платят!Я в шоке,их надо как в фильме заставить копаться в моторе при минус 40.
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dyema
1481817237
Условному токарю на заводе за качественную деталь платят зарплату, а бонусы только за переработку. За некачественную - снимут. А за что, судьям за их обязанность делать свою работу качественно платить бонусы???
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