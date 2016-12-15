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    «Барселона» намерена предложить Месси 35 миллионов в год без вычета налогов

    Руководство «Барселоны» разрабатывает новый контракт для Лионеля Месси. Аргентинцу готовы предложить соглашение с годовой зарплатой в 35 миллионов евро без вычета налогов. В текущем сезоне футболисту уже повышали оклад, который теперь составляет 29 миллионов. Если нападающий согласится на новые условия, то каталонцы будут тратить в год 140 миллионов евро на зарплату лишь двум футболистам – Неймару и Месси.

    В текущем сезоне аргентинец провел в чемпионате Испании 12 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: AS

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    15.12.2016 13:24
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 15 декабря 2016, 19:26

      Статистика для рфпл заоблочная к сожалению (

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 15 декабря 2016, 19:01

      Т.е. 35 миллионов платить будут Месси чистыми? Или он сам будет платить свои налоги со этих 35 лямов?

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 15 декабря 2016, 18:46

      Заплатив столько и удержав Месси Барса заработает раза в 2 больше

      0
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      Рейтинг: +25

      Ty4ka98 15 декабря 2016, 18:24

      Это с вычетом налогов.

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 15 декабря 2016, 17:31

      Когда людям нечем заняться - перерабатывают контракт который вчера подписали...

      0
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      Рейтинг: +26

      pntrz 15 декабря 2016, 15:22

      кредитная нагрузка на Барселону повышается

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 15 декабря 2016, 14:51

      Для нынешнего Месси - явно многовато!

      -1
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      Рейтинг: +51

      TonicIG 15 декабря 2016, 13:58

      Все ради лео

      0
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      Рейтинг: +264

      dimid 15 декабря 2016, 13:53

      мало!!!

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      Рейтинг: +625

      and4ever86 15 декабря 2016, 13:41

      это какой же подоходный налог в Испании? 35 - Месси, ну пусть 30 неймару? Итого 65, но это без налогов. Т.е. 75 на налоги....это процентов 60....ахренеть можно!

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > and4ever86 15 декабря 2016, 17:43

      Начиная от 300000 евро - 52%, но думаю, что т.к. Месси - иностранец, то что-то должно поступать и в аргентинскую казну( но здесь я могу ошибаться).

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