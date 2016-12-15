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    Мареш: «Верю, что через несколько лет Радимов возглавит «Зенит»

    Бывший футболист «Зенита» Павел Мареш рассказал о перспективах Владислава Радимова в петербургском клубе. Напомним, что сейчас Радимов тренирует «Зенит-2».

    «Тренирую команду четвертой чешской лиги. Получил лицензию агента, помогаю трудоустраиваться молодым игрокам. Функционирует и моя компания, организующая сборы футбольных команд и различные спортивные акции. Бизнес идет хорошо, я доволен. Мне вообще нравится заниматься футболом, хочу, чтобы и у сына на этой ниве все получалось. Последние полгода он играет за «Дуклу» и подает определенные надежды.

    Мы с Владиславом Радимовым постоянно на связи. Он великолепный тренер и очень хороший человек! Думаю, через несколько лет именно он возглавит «Зенит». Вот тогда и привезет петербургскую команду в Чехию!» — сказал Мареш.

    Напомним, что Мареш играл за «Зенит» с 2003 по 2006 год.

    Источник: Бобсоккер

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    15.12.2016 09:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 15 декабря 2016, 15:51

      ну такими темпами как сейчас команда играет Зенит станет середнячком и тогда может и Радимову доверят команду

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      Рейтинг: +28

      Вамфири 15 декабря 2016, 14:27

      ну в будущем,почему бы и нет!
      сейчас конечно Влад еще молод и не настолько опытен,чтобы возглавить основу,но со временем все возможно! будем посмотреть))

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 декабря 2016, 11:32

      За какие такие заслуги Радимова утвердят главным? ))) Одно дело быть преданным клубу. Другое - быть авторитетом. Нам Аленичевы не нужны )

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 15 декабря 2016, 10:33

      Богданыча-то Генаха в Уфу выпехивает,а ты про неуравновешенного Радимова..)

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 15 декабря 2016, 09:39

      В Зените своим давно уже не доверяют.

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Кlaksvikar Ittrotarselag 15 декабря 2016, 14:19

      смотря что...

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