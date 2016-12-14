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  • Геркус: «Локомотив» ждет предложений по Самедову, которые будут соответствовать его стоимости»

Геркус: «Локомотив» ждет предложений по Самедову, которые будут соответствовать его стоимости»

14 декабря 2016, 12:16
16

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию об уходе из команды полузащитника Александра Самедова. Напомним, ранее сообщалось, что хавбек перейдет в «Спартак».

«Видимо, у игрока есть большое желание что-то изменить в своей жизни. Но при этом мы не ощущаем пылкого желания претендентов видеть его в своем составе. Ситуация порой стремительно меняется, но на данный момент ситуация замерла. Мы ждем предложений, которые будут адекватны стоимости футболиста, и готовы вести переговоры. Что если предложений не поступит?

Отмечу, что контракт Самедова с «Локомотивом» действует еще полтора года. И футболисту его, конечно, надо бы отрабатывать. Потому что со своей стороны клуб все обязательства перед Александром выполняет. Более того, футболист имеет постоянную игровую практику, почти всегда выходит в стартовом составе и является вице-капитаном команды. И мы вправе рассчитывать на профессиональное поведение футболиста», – сказал функционер.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Самедов Александр Геркус Илья
Комментарии (16)
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franck_ribery
1481707779
оставьте его себе))) вице-капитана
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vladimir-7
1481709673
Тогда дайте Александру Самедову нормально тренироваться и играть в команде, а не выгонять его с тренировок и держать в запасе, как это делает шпалыч. Если Локомотив поддерживает сторону тренера-самодура, то отпустите игрока в другой клуб, а не держите его у себя на задворках.
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KARAT777
1481709719
черкезон закрыли а рынок остался
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subbotaspartak
1481709840
А он чего-то стоит? Может для кубка, на запас, бесплатно взять стоит. А как п.здят, что Спартак его хочет купить, Федун, проще... с чемпионата сняться. Чё, нескладно? А не такие ещё расклады снятся.
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АртурZaСМ
1481710559
Какой такой соответствующей цены вы ждете за игрока который через 1.5 года станет свободным и которому 33 года??? тогда если брать в расчет все аспекты данной сделки тогда красная цена ему 2 ляма... если попросят больше то нах.рен он не нужен за такую цену еще и с неслабой ЗП...
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Zeff
1481710845
Цена будет только уменьшаться. Ждите!
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Тraumtanzеr
1481710973
За требуемую пятерку, его проще на рынок купить, арбузами торговать.
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Александ1982
1481713190
блин ну не стоит он столько, да возраст то уже
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alexis02lion
1481716779
Постоянная игровая практика в дубле и уже тогда статус капитана дубля. Это к фразе почти, так как 2 последние игры он даже в запасе не был и вряд ли Палыч к нему резко изменит отношение. За год цена тогда резко упадёт и появится уже много желающих его купить. А так если Каррере нужен то возьмут, просто время тянут, так как конкурентов то и нет.
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Антибиотик
1481733427
Самедов захотел в Спартак за славой, в надежде выиграть чемпионство, так те его и кидают не по-детски) Скоро вернется назад и будет в дубле сидеть, если у Палыча прощения не попросит)))
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