Геркус: «Локомотив» ждет предложений по Самедову, которые будут соответствовать его стоимости»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию об уходе из команды полузащитника Александра Самедова. Напомним, ранее сообщалось, что хавбек перейдет в «Спартак».

«Видимо, у игрока есть большое желание что-то изменить в своей жизни. Но при этом мы не ощущаем пылкого желания претендентов видеть его в своем составе. Ситуация порой стремительно меняется, но на данный момент ситуация замерла. Мы ждем предложений, которые будут адекватны стоимости футболиста, и готовы вести переговоры. Что если предложений не поступит?

Отмечу, что контракт Самедова с «Локомотивом» действует еще полтора года. И футболисту его, конечно, надо бы отрабатывать. Потому что со своей стороны клуб все обязательства перед Александром выполняет. Более того, футболист имеет постоянную игровую практику, почти всегда выходит в стартовом составе и является вице-капитаном команды. И мы вправе рассчитывать на профессиональное поведение футболиста», – сказал функционер.