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Кержаков: «Не нарушайте ПДД!»

14 декабря 2016, 11:42
16

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков призвал не нарушать ПДД. Он также признался, что готов нести ответственность за их нарушение, вовремя оплачивая штрафы.

«Я, как нормальный гражданин, несу ответственность за нарушения ПДД. Все штрафы, которые приходят, оплачиваю вовремя. Только у меня одна просьба – не высылайте повестку в суд, а уж тем более решение суда о лишении водительских прав «Почтой России». Судя по всему, оно до сих пор в пути. И всем комментаторам этой новости на разных интернет ресурсах, мои бурные аплодисменты за то, что никогда не нарушаете скоростной режим, а уж тем более не выезжаете на полосу встречного движения. Признаюсь, в пустыне три раза пересек двойную сплошную, развернулся под кирпич, несколько раз проехал на красный и припарковался в неположенном месте! Не нарушайте ПДД!!!» – написал Кержаков в Instagram.

Напомним, вчера стало известно о том, что футболисту грозит срок до 15 суток за выезд на встречную полосу. Ранее он уже был лишен водительских прав на 5 месяцев за превышение скорости.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (16)
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Nikiforof
1481705287
ЭХ Сашка. Ну как так то.
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порт
1481705290
Вот из-за таких умников и происходят ДТП со смертельным исходом.
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Nevsky_RU
1481705677
Не ну так то у нас все святые. И ПДД не нарушают, и взятки бы не брали стань они чиновниками, и без очереди нигде не лезут. Вообще не общество а сказка. Всюду взаимоуважение, помощь ближним, верховенство морали. Атата Александру!!! Сейчас святоши изрядно пожурят его в комментах))
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bset
1481705745
Тот самый случай, когда лучше было бы просто промолчать
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den161
1481708292
Нарушать то конечно нельзя. Но все же сплошная сплошной рознь. А скоростной режим нарушают 99,99%
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Kulimen
1481709384
Вот раз сам во всем признался, значит нужно справедливо наказать.
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Oblommoff
1481710576
Скоростной режим нарушают все, но не на 70 км/ч же
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APchelov
1481712556
Дааа. Для футбола Саша уже зрелый товарищ. Но в жизни - уровня подростка )
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Nesterenko
1481719641
Что значит "развернулся под кирпич" и что он этим нарушил?
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andrebest4
1481739936
надо ему правила поучить заново)))а то не только под кирпич разворачиваться будет ))))
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