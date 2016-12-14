Кержаков: «Не нарушайте ПДД!»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков призвал не нарушать ПДД. Он также признался, что готов нести ответственность за их нарушение, вовремя оплачивая штрафы.

«Я, как нормальный гражданин, несу ответственность за нарушения ПДД. Все штрафы, которые приходят, оплачиваю вовремя. Только у меня одна просьба – не высылайте повестку в суд, а уж тем более решение суда о лишении водительских прав «Почтой России». Судя по всему, оно до сих пор в пути. И всем комментаторам этой новости на разных интернет ресурсах, мои бурные аплодисменты за то, что никогда не нарушаете скоростной режим, а уж тем более не выезжаете на полосу встречного движения. Признаюсь, в пустыне три раза пересек двойную сплошную, развернулся под кирпич, несколько раз проехал на красный и припарковался в неположенном месте! Не нарушайте ПДД!!!» – написал Кержаков в Instagram.

Напомним, вчера стало известно о том, что футболисту грозит срок до 15 суток за выезд на встречную полосу. Ранее он уже был лишен водительских прав на 5 месяцев за превышение скорости.