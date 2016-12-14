Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» прибыл на переговоры с «Зенитом»

Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани прибыл во вторник на переговоры в Санкт-Петербург. 22-летний футболист может стать новичком «Зенита» уж в ближайшее время. Трансфер оценивается в 8 миллионов евро. Зарабатывать он будет 500 тысяч евро в год.

«Сейчас мы ведем переговоры с «Зенитом». Но пока я не могу сказать, когда и чем они закончатся», – приводит слова президента команды Луиса Саллима Эмеда издание Gazeta do Povo.

Ранее «Фиорентина» и «Монако» не смогли договориться о сумме трансфера Эрнани.