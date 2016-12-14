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  • Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» прибыл на переговоры с «Зенитом»

Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» прибыл на переговоры с «Зенитом»

14 декабря 2016, 11:17
13

Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани прибыл во вторник на переговоры в Санкт-Петербург. 22-летний футболист может стать новичком «Зенита» уж в ближайшее время. Трансфер оценивается в 8 миллионов евро. Зарабатывать он будет 500 тысяч евро в год.

«Сейчас мы ведем переговоры с «Зенитом». Но пока я не могу сказать, когда и чем они закончатся», – приводит слова президента команды Луиса Саллима Эмеда издание Gazeta do Povo.

Ранее «Фиорентина» и «Монако» не смогли договориться о сумме трансфера Эрнани.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Атлетико Паранаэнсе Зенит Монако Фиорентина
Комментарии (13)
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alexandr1205
1481703899
Что такое 8 лямов? Для "народного достояния" это копейки.
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Kulimen
1481704521
Дайте ему 4 ляма в год как Кокорину.
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alboro
1481704808
У мистера чуйка на бразильцев
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Dgad
1481705047
Народ с нового года тарифы на газ прибавятся, надо трансферы Зенита отбивать,)
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ДикийАлекс
1481705588
видимо Мистер знает несколько больше чем общественность.В 22 года он должен был мелькать,что-то должно быть о нём,а так не видео нарезок не глянуть,что за фрукт.Вроде для опорника достаточно забивной,если верить статистике.Хотя по чемпионату Бразилии трудно судить о истинном уровне,видели тому много примеров.
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forward33
1481706037
Первый бразилец пошёл)))
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nomer10
1481711134
В группе вк сделали нарезку про него, и я думаю он неплохо войдет в состав. Вместе с Жулиано и Маком будет красиво)
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Тraumtanzеr
1481712015
Понеслась)))Цыганенок из зенита сделает нормальную, черную команду)
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alexis02lion
1481716112
Начались трансферные новости. С учётом статистики, а также и информации по всем источникам однозначное усиление. А то что фиалок и монегасков смогли обойти означает, что те всё-таки рассчитывали дешевле его купить и пошли дальше исследовать рынок. Да и забивной опорник многим нужен. В Спартаке есть Глушаков, в Зените будет это дарование из Бразилии.
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Обер-КанцлерЪ
1481731868
Зарплата в 8 раз меньше чем у Кокорина ! Этого паренька надо за Сборную России заиграть поскорее, похоже он в футбол играет из-за любви к футболу, а не к деньгам !
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