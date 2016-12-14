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    Спаллетти хочет арендовать нападающего «МЮ»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может перебраться в Италию. В его услугах проявляет заинтересованность «Рома». На таком трансфере настаивает лично главный тренер римской команды Лучано Спаллетти.

    Депай обошелся «МЮ» примерно в 30 миллионов евро. Англичане готовы уступить его за 23-24 миллиона. Итальянская сторона рассчитывает взять 22-летнего футболиста в аренду с правом последующего выкупа.

    Напомним, ранее появилась информация об интересе к Депаю со стороны «Спартака».

    Источник: Calciomercato

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    14.12.2016 09:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +82

      nikovitek 17 декабря 2016, 11:41

      Рома пошла бы Депаю на пользу

      0
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 15 декабря 2016, 06:01

      Если рассуждать адекватно,то лучше в Рому конечно же,там он сможет прибавить как игрок. В спартаке он может и будет лидиром и поможет команде,но думаю уровень его мастерства не поднимется там.

      0
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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 14 декабря 2016, 14:27

      ИДИ В СПАРТАААК!

      1
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > _peretrukhin8 14 декабря 2016, 15:58

      Спартаку нужно усиление. Но сейчас Спартак наконец силён командной игрой. И не факт, что приход даже очень хорошего футболиста усилит команду. Почитайте, что пишут по Депая и может измените своё мнение.

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 14 декабря 2016, 11:20

      А Кержакова он не хочет арендовать,а то и прикупить?)

      0
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 14 декабря 2016, 10:25

      Прости, Лучианно, но он выберет РФПЛ))

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 декабря 2016, 10:12

      Спартак останется с носом.

      -1
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      Рейтинг: +51

      shamil1111 14 декабря 2016, 10:11

      самого Ибру

      0
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