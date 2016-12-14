Акинфеев назвал топ-3 лучших вратарей мира

Если оценивать не игру команд, а персонально игру вратарей, то Акинфеев сейчас сильнее Де Хеа однозначно. При фантастической реакции в створе ворот, в игре Де Хеа пока слишком много слабых мест. Он недостаточно хорошо читает игру, на среднем уровне у него игра на выходах, да и игра ногами... Впрочем, для вратаря Давид ещё молод (26 лет), может ещё набраться опыта и прибавить.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал тройку лучших вратарей мира.
«Не люблю рассуждать в таком ключе. Есть ведь рейтинг вратарей. Сейчас точно не знаю, как он выглядит, но, кто в нем находится в тройке, те и вправе считаться лучшими. Именно в тройке, остальных не беру.
Это Буффон, Нойер и еще Де Хеа», – сказал Акинфеев.
Напомним, вчера Игорю была вручена награда «Джентльмен года».