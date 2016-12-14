Акинфеев назвал топ-3 лучших вратарей мира

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал тройку лучших вратарей мира.

«Не люблю рассуждать в таком ключе. Есть ведь рейтинг вратарей. Сейчас точно не знаю, как он выглядит, но, кто в нем находится в тройке, те и вправе считаться лучшими. Именно в тройке, остальных не беру.

Это Буффон, Нойер и еще Де Хеа», – сказал Акинфеев.

Напомним, вчера Игорю была вручена награда «Джентльмен года».