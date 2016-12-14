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    Акинфеев назвал топ-3 лучших вратарей мира

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал тройку лучших вратарей мира.

    «Не люблю рассуждать в таком ключе. Есть ведь рейтинг вратарей. Сейчас точно не знаю, как он выглядит, но, кто в нем находится в тройке, те и вправе считаться лучшими. Именно в тройке, остальных не беру.

    Это Буффон, Нойер и еще Де Хеа», – сказал Акинфеев.

    Напомним, вчера Игорю была вручена награда «Джентльмен года».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2016 06:14
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 декабря 2016, 11:45

      Если оценивать не игру команд, а персонально игру вратарей, то Акинфеев сейчас сильнее Де Хеа однозначно. При фантастической реакции в створе ворот, в игре Де Хеа пока слишком много слабых мест. Он недостаточно хорошо читает игру, на среднем уровне у него игра на выходах, да и игра ногами... Впрочем, для вратаря Давид ещё молод (26 лет), может ещё набраться опыта и прибавить.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > la verdad 14 декабря 2016, 15:25

      Как бы Де Хеа сыграл на месте Акинфеева, вот в чём вопрос?! И смог бы он вытащить хотя бы половину тех "мёртвых мячей", что вытащил Игорь?! ОЧЕНЬ В ЭТОМ СОМНЕВАЮСЬ! Ну а про его слабые места я указал выше... Они очевидны и не требуют лишних доказательств. У Акинфеева же слабых мест нет. Впрочем, как и у Буффона или Чеха.

      2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > la verdad 14 декабря 2016, 16:10

      ну правильно))) если защита через жопу делает искуственные оффсайды то надо все на вратаря валить... он же в раме

      1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > la verdad 14 декабря 2016, 17:59

      но когда делают положение вне игры он им ни чем не поможет... руководить он должен стандартных положениях, а искуственные оффсайды наигрываются на тренировках

      0
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      Рейтинг: +65

      Альви 14 декабря 2016, 10:30

      Акинфеев очень хорош,правда,говорю Вам как Фан Терека. Просто защита лажает. Но сколько он не берущийся мячей вытащил? Думаю если бы играл в Европе,да с хорошей защитой,был вполне в ТОП 5.

      3
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      Рейтинг: +82

      nikovitek 14 декабря 2016, 10:16

      Сначала прочитал "попал в топ-3", аж чаем поперхнулся

      1
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    • ...
      Рейтинг: +193

      Борис23 14 декабря 2016, 10:07

      А как же Джанаев?

      -3
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 14 декабря 2016, 07:41

      Да

      -2
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 14 декабря 2016, 07:40

      Да

      -2
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      Рейтинг: +10

      Дядя Пьеро 14 декабря 2016, 06:49

      Ван Дер Сара бы ещё добавить!

      0
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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > Дядя Пьеро 14 декабря 2016, 06:50

      имеется в виду на данный момент, а так да..

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 > Дядя Пьеро 14 декабря 2016, 07:32

      если считать вообще, то можно вспомнить и Кана, Яшина конечно же.... но речь идет о настоящем времени

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес > den161 14 декабря 2016, 08:14

      Сметанин самый крутой вратарь,после Чанова

      0
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      Рейтинг: +100

      petrovich666 > спанчес 14 декабря 2016, 08:45

      развеселил)))

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > спанчес 14 декабря 2016, 09:04

      слуц кий круче

      -3
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