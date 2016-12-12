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  • Роналду: «Никогда не думал, что выиграю «Золотой мяч» четыре раза»

Роналду: «Никогда не думал, что выиграю «Золотой мяч» четыре раза»

12 декабря 2016, 23:59
10

Новоиспеченный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду прокомментировал свой успех.

«Это большая честь для меня. Никогда не мог подумать, что выиграю эту награду четыре раза. Хочу поблагодарить своих партнеров по сборной Португалии и «Реалу». Я горд и счастлив. Победа была бы невозможна без людей, которые верили в меня и заботились обо мне. Игроков, которые из года в год сохраняют высокий уровень выступлений, можно пересчитать по пальцам одной руки. Поэтому я очень горжусь своим достижением», — сказал Роналду.

Напомним, второе место в голосовании занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси, а третье место досталось форварду мадридского «Атлетико» Антуану Гризманну.

Источник: AS
Европа Реал Португалия Месси Лионель Роналду Криштиану Гризманн Антуан
Комментарии (10)
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ЖОРРО
1481576780
Браво КриРо!!!!МОлодца!Выиграл ЛЧ и Чемпионат Европы...это сильно!
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СОКОЛ САРАТОВ
1481577712
ЗАСЛУЖИЛ ПО ДЕЛУ
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zagrizlik
1481577807
Гризман точно сильнее месси отыграл год,толком ничего не изменилось в голосовании,всё равно имена превыше игры.
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Essence
1481578110
Год-два и начнутся спады,тут-то и появятся новые обладатели золотого мяча
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Тraumtanzеr
1481581660
Пиздабол.Сфоткался заранее.
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FCZenit1990
1481583237
Да все было ясно когда чемпионом Европы стал тут и гадать нечего что тебе дадут
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Totti11
1481606129
Роналду в последние два года играет только для того, чтобы получить "золотой мячик"! В командную игру он уже не играет! Жаль! Окончательно бабки испортили игрока!!!
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Vieri89
1481607346
Заслужил? Из-за евро? Португалия скучно играла, одни ничьи!
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