Роналду: «Никогда не думал, что выиграю «Золотой мяч» четыре раза»

Новоиспеченный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду прокомментировал свой успех.

«Это большая честь для меня. Никогда не мог подумать, что выиграю эту награду четыре раза. Хочу поблагодарить своих партнеров по сборной Португалии и «Реалу». Я горд и счастлив. Победа была бы невозможна без людей, которые верили в меня и заботились обо мне. Игроков, которые из года в год сохраняют высокий уровень выступлений, можно пересчитать по пальцам одной руки. Поэтому я очень горжусь своим достижением», — сказал Роналду.

Напомним, второе место в голосовании занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси, а третье место досталось форварду мадридского «Атлетико» Антуану Гризманну.