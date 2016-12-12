Кришито и Жулиано попали в символическую сборную группового этапа Лиги Европы

Официальная страница УЕФА опубликовала список лучших футболистов групповой стадии Лиги Европы. В команде оказались игроки «Зенита» Жулиано и Доминико Кришито.

Жулиано сыграл в шести встречах российского клуба, забив шесть голов и отдав четыре голевых передачи. Кришито поучаствовал в пяти матчах и имеет на своем счету гол и два ассистентских балла. По итогам жеребьевки плей-офф Лиги Европы «Зениту» достался брюссельский «Андерлехт».