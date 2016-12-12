Шалимов: «С «Фенербахче» можно играть и можно проходить эту команду»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов считает, что жребий в 1/16 финала Лиги Европы мог быть более благосклонным к его команде. При этом по мнению специалиста, «Фенербахче», доставшийся в соперники «быкам», – команда, которую можно обыграть по сумме двух встреч.

«С турецкими командами всегда играть очень непросто, особенно на их поле, где болельщики создают сумасшедшую атмосферу и на протяжении всего матча гонят своих вперед. «Фенербахче» – один из грандов чемпионата Турции, в прошлом сезоне эта команды стала второй, сейчас идет четвертой, но по-прежнему является претендентом на титул. Будем смотреть ее матчи, тщательно изучать. Состав «Фенербахче» мы знаем, лидерами атаки там являются опытные игроки – Робин ван Перси, Эммануэль Эменике, Мусса Сов.

Если оценивать жребий, он с одной стороны не худший, но с другой мог бы быть к нам и более благосклонным. В любом случае с «Фенербахче» можно играть и можно проходить эту команду. Но тут все будет зависеть от того, как мы подготовимся в межсезонье, в какой форме подойдем к этим матчам. Если сумеем плодотворно поработать в январе и феврале, шансы на удачный исход у нас будут», – сказал Шалимов.