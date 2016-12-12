Веденеев не считает «Зенит» фаворитом в паре с «Андерлехтом» в плей-офф Лиги Европы

Экс-форвард «Зенита» Сергей Веденеев считает, что петербуржцев не стоит записывать в фавориты в противостоянии с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы. Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф турнира, по итогам которой сине-бело-голубым в соперники достался брюссельский клуб.

«В таких турнирах, как Лига Европы, не бывает слабых соперников. Здесь скорее уместно говорить о делении команд на хорошие и очень хорошие. «Андерлехт» больше все-таки относится ко второй категории. Эта команда является типичным представителем голландского и бельгийского футбола, потому что, не имея в составе как таковых звезд, обладает при этом высоким средним уровнем игроков. Команда эта звезд с неба не хватает, но является очень хорошей.

Можно ли назвать «Зенит» фаворитом в этой паре? С такой игрой, которую сейчас демонстрируют питерцы, их сложно назвать фаворитами. В этой паре трудно кому-то отдать предпочтение», – сказал Веденеев.