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    Экс-игрок академии «Динамо»: «Попасть в команду можно было за 300 тысяч»

    Бывший футболист академии «Динамо» рассказал о том, как ему предлагали пойти на повышение в клубной иерархии за 300 тысяч рублей.

    «В «Динамо» попал просто: пришел на просмотр, сыграл двусторонку, понравился тренеру, который вел команду моего года рождения. Как раз в тот момент в «Динамо» появился Аджоев-младший — сын на тот момент спортивного директора клуба Аджоева. Он, кстати, приходил и за три года до момента, когда Аджоев-старший стал спортивным директором «Динамо». Ему тогда с порога сказали: «До свидания». Вместе с появлением в клубе папы его талант был оценен по достоинству, да так, что его сразу взяли на контракт в дубль.

    Я же выходил на поле нечасто. Все зависело от того, сколько людей спускали из дубля. Если мало, то выходил, если много, то оставался на скамейке. В определенный момент несколько бывалых ребят из дубля донесли до меня суть: есть вариант попасть в дубль, но ты должен заплатить 300 000 рублей. Эти деньги вообще ничего не гарантируют, но ты получаешь какое-то время в дубле.

    Ты платишь 300 тысяч, с тобой подписывают контракт, но договор составляется таким образом, что тебя могут выгнать в любой момент без компенсации, «в одностороннем порядке». Могут и зарплату не выплатить, и ты ничего не сможешь сделать. Скорее всего, с тобой расстанутся через два-три месяца, но все это время ты будешь в команде и получишь шанс засветиться.

    Зарплата дублеров составляла не больше 20 тысяч рублей в месяц, но ее, повторюсь, могли не выплатить. У тех, кто в дубле давно, то есть не первый сезон, зарплата – 36 000 рублей. У этих людей были самые большие зарплаты, а главное – премии. Если они проводили на поле больше 60 минут, а команда выигрывала, то «старички» получали 18 000 рублей в качестве бонуса.

    Я не стал платить 300 000. У меня их банально не было. Но даже если бы были, то какой смысл? Меня могли выгнать через несколько месяцев. Решил, что лучше будет попробовать пробиться через вторую лигу – так, как пробует подавляющее большинство ребят, желающих заиграть», – рассказал бывший футболист академии «Динамо» на условия анонимности.

    Напомним, что в прошлом сезоне столичное «Динамо» впервые в истории клуба вылетело в ФНЛ.

    Источник: Sportbox.ru

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    12.12.2016 10:28
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 15 декабря 2016, 16:30

      да давно понятно, что талантливые без денег никуда не попадут, если уже на детском уровне судей покупают и говорят бить соперника по ногам.
      Это конечно сильно печалит, через чур много шального бабла у нас в футболе и к этому баблу присосались люди, которым на футбол плевать.

      0
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 14 декабря 2016, 18:54

      Давно уже понятно весь Росийский спорт за деньги. Выступают на мировой арене не те кто сильнее а тот кто в свое время денег забашлял. А перспективные но бедные спортсмены не получили своего дальнейшего развития.

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 12 декабря 2016, 16:35

      О да! В 2003 предлагали перейти в дубль Локо, за 150 тыщ, только бабки не мне, а я должен платить. Жесть. Мне было 16, и по ходу таких было немало, выцепляли из региональных лиг. Откуда такие деньги? А другу, который за все молодежки Динамо выступал, еще и капитаном был иногда, 85 года рождения, сказали, мол хочешь остаться в клубе, подписывай контракт, положили на стол, но контракт с клубом 2 дивизиона (ныне ПФЛ), где-то на дальнем востоке или сибири, вообщем та зона, играй за копейки, получай практику. Суть была в том, что больше половины от этого контракта уходило в Динамо. Ну или Динамо делило с тем восточным клубом. Такая схема. И ведь уезжали. Не помню чтоб возвращались правда. Но кореш был из Москвы, сказал шли бы вы. Дичь, короче. Школы то есть, но...

      1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 12 декабря 2016, 15:47

      Господа это в любом московском клубе.

      2
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      Рейтинг: -256

      balaton78 12 декабря 2016, 15:16

      Это позорно..виновных неплохо было бы наказать...Но у нас наверное как всегда замнут..

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 12 декабря 2016, 14:58

      это Россия детка

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 12 декабря 2016, 14:48

      не динамо, а шашлычная гурама

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 12 декабря 2016, 14:16

      Жуть

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 12 декабря 2016, 13:55

      А потом мы удивляемся, почему сборная никакая

      3
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 12 декабря 2016, 13:42

      В итоге играют прилипалы,а талантливые уходят

      1
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