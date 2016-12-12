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    Конте удивлен возможным снятием очков с «Челси»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте удивлен сообщениями о возможном снятии очков с команды после игры с «Манчестер Сити».

    «Вы шутите? Не понимаю, почему мы должны быть наказаны за ситуацию, в которой не являемся виновниками? Я отказываюсь понимать это. Мои игроки старались сохранять спокойствие. Мы пытаемся сделать нашу игру лучше во всех аспектах. Необходимо быть справедливыми и четко разграничивать ситуации, когда виновата одна команда или обе.

    В каждой игре на поле все 90 минут идет борьба, однако она заканчивается с финальным свистком арбитра. Я не знаю, что произошло в прошлом, но вижу, что происходит сейчас. Мои игроки старались сохранять спокойствие, насколько это было возможно», – сказал Конте.

    Напомним, матч с «Манчестер Сити» закончился потасовкой, последовавшей за грубым фолом Серхио Агуэро на Давиде Луисе.

    Источник: ФК «Челси»

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    12.12.2016 09:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 13 декабря 2016, 19:23

      бред какой та начинается в футболе.кто такое придумал

      1
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      Рейтинг: +367

      gigs84 12 декабря 2016, 18:00

      Если команда честно выиграла, снимать с неё очки - это беспредел.

      0
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      Рейтинг: +11

      K1slo 12 декабря 2016, 12:49

      Челси

      0
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 12 декабря 2016, 12:23

      Полным бредом будет, после этого можно апл даже не смотреть

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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 12 декабря 2016, 12:21

      Да это желтенький утенок)
      За такое никто очки не снимет

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      Рейтинг: +271

      artem 81 12 декабря 2016, 10:36

      бред....., а это же санкции, Роман же рулит клубом.

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      Рейтинг: +364

      neofizer 12 декабря 2016, 10:32

      сам в акуе..

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