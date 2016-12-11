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    Ловчев: «Обамеянг сильнее Смолова, но Федор мог бы помочь атаке дортмундской «Боруссии»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о будущем нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Напомним, ранее сообщалось, что российский форвард летом 2017 года может стать игроком дортмундской «Боруссии».

    «Не так давно ведь мы все время сравнивали Смолова и Кокорина. И Федор проигрывал конкуренцию полностью. Казалось, все… А сейчас все по-другому. Смотрю, какие Смолов забивает голы, что и как он делает на поле. Он очень вырос.

    Да, надо было уйти от баров, девочек, понять, что пока есть возможность играть в футбол, надо молиться одному богу – футбольному. Сейчас Смолов – форвард, который опасен у чужой, при игре один в один, после передач. А гол который Федор исполнил в Ницце – это показатель, что форвард при хорошей компании может состояться.

    Конечно, Обамеянг сильнее Смолова. Но, насколько понимаю, к Федору серьезный интерес, потому что Обамеянга они хотят продать за хорошие деньги. Смолов бы им помог в атаке. Сейчас он созрел для такого перехода», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.12.2016 23:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 12 декабря 2016, 08:52

      Вот круто будет если перейдет,) Удачи Федору и главное пахать пахать и пахать,)

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 12 декабря 2016, 08:19

      Удачи Федьке! Переходи конечно!

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 12 декабря 2016, 00:44

      Интерес со стороны Боруссии Дортмунд подтвердились. Сам Смолов, готов туда перейти уже сейчас. Будем смотреть за развитием событий. Будет круто! Могу пожелать ему только удачи!

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