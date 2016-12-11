Гацкан признан лучшим футболистом Молдавии 2016 года

Полузащитник «Ростова» и сборной Молдавии Александр Гацкан признан лучшим игроком своей страны по итогам уходящего года. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Молдавии. Отметим, что 32-летний футболист удостоился данного звания во второй раз подряд и третий в карьере.

В прошлом сезоне Гацкан провел за «Ростов» в РФПЛ 23 матча, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу, чем помог своей команде завоевать серебряные медали чемпионата России и пробиться в Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне на его счету – 12 встреч и два забитых мяча.