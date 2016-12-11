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    Смолов: «Чем лучше буду играть за «Краснодар», тем ближе будет реализация мечты – уехать в Европу»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился мнением об интересе к нему со стороны европейских клубов. По словам футболиста, играть за рубежом – его мечта. Напомним, ранее сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».

    «Давайте честно, у меня есть мечта и громадное желание поиграть за рубежом, в лучших чемпионатах Европы. И понятно, что последнее время на эту тему есть ряд контактов. Но я не хотел бы называть какие-то конкретные команды, потому что главное сегодня другое. У меня контракт с футбольным клубом «Краснодар», и чем лучше я буду за него выступать, тем ближе будет реализация моей мечты. Вот что главное было и будет в ближайшее время», – сказал Смолов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.12.2016 20:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 12 декабря 2016, 10:42

      До прихода Смолова Краснодар играл интереснее, да и результаты были получше. На данный момент клуб дал Фёдору больше, чем Фёдор клубу. Его продажа в топовый чемпионат будет полезна для Краснодара и со спортивной, и с финансовой точек зрения.

      0
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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 12 декабря 2016, 01:01

      логично

      0
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      Рейтинг: +18524

      ilichkadr 11 декабря 2016, 21:51

      Давай, Федя! Нанеси на лоб тату "Магнит" и будешь вечным Конифеевым в Краснодаре.

      2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 11 декабря 2016, 20:53

      ...А из Европы - в Казахстан. Дорога протоптана. Счастливого пути!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      lebron777 11 декабря 2016, 20:48

      Давай только в какой нибудь чтоб в еврокубках заявлена была, а если Лига чемпионов даже , так вообще краса будешь) успехов Федя

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +193

      Борис23 11 декабря 2016, 20:39

      Давай старайся, а то как Кокорин закончишь.

      -1
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      Рейтинг: +24

      ASR77 11 декабря 2016, 20:31

      правильно Федя говоришь! ПРАВИЛЬНО

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