Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Миллер удовлетворен работой Луческу в «Зените». Зимой клуб купит как минимум двух игроков

    Глава «Газпрома» Алексей Миллер выразил удовлетворение работой главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу в первой части сезона РФПЛ. Миллер встретился с румынским специалистом 9 декабря.

    «В ходе личной встречи Миллер выразил удовлетворение работой Луческу на посту тренера «Зенита». Также румынского специалиста заверили, что клуб постарается усилиться минимум двумя игроками в ходе зимнего трансферного окна», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    Напомним, что Луческу возглавил «Зенит» этим летом. По итогам первой части чемпионата России петербургский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от идущего первым «Спартака» на пять очков.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.12.2016 12:26
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 11 декабря 2016, 18:18

      Купите Самедова и верните Быстрова.
      И команда станет... я ещё не видал такого.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 11 декабря 2016, 14:42

      Был бы толк...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 11 декабря 2016, 14:28

      Я тоже удовлетворен работой данного цигана..!!! Пусть и дальше так же играют..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 11 декабря 2016, 14:11

      Пока я тоже абсолютно доволен, как все складывается.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      Борис23 11 декабря 2016, 14:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Стопудово Смолова захотят купить.

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +93

      Sam_51 > Борис23 11 декабря 2016, 14:49

      Владелец Краснодара заявлял, что в российский клуб никогда его не продаст.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4095

      Kollljan 11 декабря 2016, 13:35

      Понятно, что Зениту нужно усиливать защиту и вратаря. Посмотрим весной.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Lucky man777 11 декабря 2016, 13:33

      купите 2х и Кокорина отдайте куда-нибудь,а то такой деревянный....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Вамфири 11 декабря 2016, 13:32

      ждем 2-х бразильцев))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 11 декабря 2016, 13:28

      Зенит это сила, здорово было бы если бы они в этом году ЛЕ выиграли, для этого у них всё есть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 декабря 2016, 13:18

      Надо возвращать своих..
      Предлагаю взять участника АТО и Великого По..(оба-свободны)
      по аналогии точно Лигу Европы возьмём..гм..,возьмёте..

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 