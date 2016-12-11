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    Выживший в авиакатастрофе защитник «Шапекоэнсе» ничего не помнит об авиакатастрофе

    Защитник «Шапекоэнсе» Элио Нето, выживший в авиакатастрофе, ничего не помнит о случившейся трагедии, сообщает uol.com.

    Как сообщает источник, футболист спрашивал у работающего с ним медицинского персонала о том, как прошел несостоявшийся финальный матч Копа Судамерикана против «Атлетико Насьональ» и о том, что с ним случилось по ходу игры.

    Ранее психологи посоветовали врачам не сообщать Нето об авиакатастрофе, которая произошла 28 ноября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2016 11:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6

      Duken 11 декабря 2016, 13:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А ещё посоветовали отправить его в тайгу подальше от цивилизации и интернета

      -4
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      ...
      Рейтинг: +6885

      Антибиотик > Duken 11 декабря 2016, 14:18

      Дебил ты конченный. На горе людей накладывать твои безумные комменты,- последнее дело.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +18

      Аналитик г.Северск 11 декабря 2016, 13:04

      Со временем произошедшее для него легче будет осмысливаться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 11 декабря 2016, 11:52

      Психологи посоветовали врачам не сообщать игроку, а выложить все в интернет.

      3
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