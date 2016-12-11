Выживший в авиакатастрофе защитник «Шапекоэнсе» ничего не помнит об авиакатастрофе

Защитник «Шапекоэнсе» Элио Нето, выживший в авиакатастрофе, ничего не помнит о случившейся трагедии, сообщает uol.com.

Как сообщает источник, футболист спрашивал у работающего с ним медицинского персонала о том, как прошел несостоявшийся финальный матч Копа Судамерикана против «Атлетико Насьональ» и о том, что с ним случилось по ходу игры.

Ранее психологи посоветовали врачам не сообщать Нето об авиакатастрофе, которая произошла 28 ноября.