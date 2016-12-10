Бышовец: «Поражения «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы? Игроки ушли в отпуск еще до матчей»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился мнением о поражениях «Краснодара» и «Зенита» в матчах 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Напомним, «быки» уступили «Ницце» (1:2), а сине-бело-голубые проиграли АЗ (2:3).

– Почему «Краснодар» и «Зенит» проиграли свои последние матчи в Лиге Европы?

– Мое мнение, что игроки ушли в отпуск еще до игры. Их старания можно было бы отметить, но подсознательно они уже отдыхали.

– Тяжело играть, не имея турнирных задач?

– Мы в свое время, в конце сезона, учитывая почти трехмесячные зимние сборы, в ходе подготовки уже к официальным матчам по два-три дня сидели на базе. И у нас была проблема, что к концу года с учетом всех матчей наваливалась такая усталость, что мы друг друга уже не могли видеть. Когда приходилось играть вот эти матчи в декабре, а я вспоминаю матч с «Селтиком» в 1965 году, уже пропадала мотивация – тогда как-то не были престижны эти европейские Кубки, поэтому никакого стремления не было. Стояла задача победить в первенстве. Нынешняя ситуация изменилась. Но все равно конец сезона. Уже идут мысли о том, как бы выдохнуть, набраться свежего воздуха. Нет крайней степени стремления всеми силами добиться результата. Нет мысли в голове: «Надо победить».