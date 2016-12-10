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    Эль-Шаарави: «Рома» должна показывать все на поле, а не на словах»

    Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави поделился ожиданиями от матча 16-го тура Серии А против «Милана». Напомним, встреча состоится 12 декабря.

    «Наши следующие три матча покажут, из чего сделана «Рома». Сейчас «Милан» на подъеме, но мы постараемся сыграть с ними на равных. Мы должны доказывать все на поле, а не на словах. В понедельник многое решит индивидуальное мастерство отдельных игроков. Пока сложно сказать, какие команды будут бороться за скудетто, я предпочитаю сосредоточиться на наборе очков. Посмотрим, как у нас пойдут дела дальше», – сказал футболист.

    «Рома» на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А.

    Источник: Football Italia

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    10.12.2016 19:31
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