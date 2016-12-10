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    Михайлович сравнил «Ювентус» с драконом и пообещал сделать все для победы в дерби

    Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович накануне поединка 16-го тура Серии А с «Ювентусом» подчеркнул, что он и его игроки приложат все усилия для победы в дерби. Кроме того, специалист сравнил «бьянконери» с драконом, которого практически невозможно победить. Игра состоится в воскресенье, 11 декабря, и начнется в 17:00 по московскому времени.

    «Ювентус» подобен дракону, у которого на месте отрубленной головы вырастают две новые. Я не испытываю страха перед ними, лишь большое уважение. Мы отдадим все силы для победы. Не могу угадать исход дерби, но уверен, мы покинем поле с высоко поднятой головой», – сказал Михайлович.

    Источник: Football Italia

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    10.12.2016 17:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +213

      nik_59 10 декабря 2016, 18:39

      Вот это отношение!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 10 декабря 2016, 17:55

      xex

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 10 декабря 2016, 17:44

      Матч интересный будет . как-никак дерби

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