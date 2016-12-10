Вентура хочет видеть Буффона в качестве своего помощника

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура подчеркнул, что очень бы хотел видеть в тренерском штабе национальной команды голкипера «Ювентуса» и «скуадры адзурры» Джанлуиджи Буффона по завершении игровой карьеры.

«Почему бы не пригласить Буффона в сборную? Да, у него нет тренерского опыта, но мы в курсе его способностей. Он может оказать помощь, мотивируя игроков и общаясь с ними.

Джанлуиджи – значимая личность для тех, кто на поле и за его пределами, для Федерации футбола Италии и для меня. Он сам примет решение о своем будущем, но, уверен, мы сделаем ошибку, упустив его», – сказал Вентура.