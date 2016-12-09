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    Погребняк не исключил, что покинет «Динамо» зимой

    Нападающий «Динамо» Павел Погребняк заявил, что не исключает своего ухода из клуба в зимнее трансферное окно. По словам футболиста, ему не хватает игровой практики.

    «Проведу ли вторую часть сезона в «Динамо»? Я соскучился по игре, по футболу. Поэтому будем что-то думать. Не исключаю, что могу покинуть клуб. Конечно, какие-то варианты имеются, думаю, ясность наступит в январе», – сказал Погребняк.

    В нынешнем сезоне футболист три раза выходил на замену и один матч начал в стартовом составе, не отметившись ни в одной из игр результативными действиями.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.12.2016 21:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +675

      life85 12 декабря 2016, 10:50

      Если даже в ФНЛ в основу пробиться не может,то где же он тогда собрался играть ? Вторая лига?

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 декабря 2016, 10:02

      Я бы на его месте вообще ушел бы из футбола.

      0
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 10 декабря 2016, 08:51

      На кфк пусть играть едит!!!его время вышло

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 декабря 2016, 02:32

      Давно пора, будет выгодно всем, клубу разгрузить платёжную ведомость, а сумма там значительная, и игроку, если он действительно хочет играть

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 декабря 2016, 00:25

      Пора на пенсию....)))

      0
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      Рейтинг: +2362

      CSKA471 9 декабря 2016, 22:49

      Ну наконец то, в любительскую лигу!!!

      0
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 9 декабря 2016, 21:46

      Уходи и не возврощайся раз не раскрылсЯ в Динамо и Динамо оказался не твоим клубом

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      Рейтинг: +236

      Pilottt 9 декабря 2016, 21:33

      Слишком хорош


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